APPI Kalsel Gelar Turnamen Futsal Khusus Akhir Pekan

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Guna ikut mengembangkan dan mencari bibit pemain futsal andal di Banjarmasin, Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) menggelar kejuaraan futsal antara lembaga pembiayaan di Banua setempat yang dilakanakan mulai Sabtu (12/8/2017).

Kejuaraan futsal bertajuk APPI Cup 2017 tersebut dilaksanakan di Indoor Upik Futsal Banjarmasin dengan diikuti 28 tim pembiayaan anggota APPI se Kalsel.



Ketua APPI Kalsel, Andrian Candra Prasetya mengatakan, kejuaraan tersebut dilaksanakan dalam rangkaian memperingati hari lahir APPI Kalimantan Selatan yang jatuh pada 27 September 2016.

Andrian mengatakan, kejuaraan tersebut dilaksanakan semata-mata untuk mempererat persaudaraan sesama anggota pembiayaan yang menjadi anggota APPI di Kalsel.

Tidak kalah penting, kejuaraan tersebut untuk mencari bibit futsal andal di Kalimantan Selatan yang bisa bersaing di tingkat nasional dan internasional.

"Karena kami nilai banyak pemain anggota APPI ini potensi untuk disumbangkan buat Assosiasi Futsal Provinsi (AFP) Kalsel. Mereka masih muda-muda," kata Andrian.

Fajar Maiyandi, koordinator pertandingan kejuaraan tersebut diikuti 28 tim futsal pembiayaan se Kalimantan Selatan dengan melibatkan wasit AFP Kalsel.

Dengan alasan kesibukan, kejuaraan yang merebutkan tropi tetap dan uang pembinaan itu sendiri dilaksanakan tiap Sabtu.

"Sistem yang kita gunakan menggunakan sistem gugur," kata

Fazar.

Pada laga pembuka tersebut tim BFI berhasil melaju ke babak kedua setelah mengalahkan MNC Finance dengan skor telak 5-1

Lima gol kemenangan BFI itu dicetak Ramli dua gol, Edo 1, Mount Tadjri 1 gol dan Fauzan 1. Satunya gol MNC dicetak Ridha.

Hasil pertandingan pekan pertama, Sabtu, 12 Agustus 2017 :

-Dipo Finance Vs Krisna 0-8

-MNC Vs BFI 1-5

-Artha Vs MTF 0-3

-BAF Vs Adira Bjm Mtr 7-1

-Suzuki Finance Vs SMS 4-5

-Citi Fin Vs My Bank 2-6

-Adira Mobil Vs Sinar Mas 8-0

-First Finance Vs Buana 4-2

-Bess Finance Vs MAF 5-1

-MPM Vs Alif Finance 9-0

-U Finance Vs Oto Mobil 1-3

-WOM Vs Oto Motor 3-4