Waw, Grand Dafam Raih Penghargaan Terbaik Se-Kalimantan

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Grand Dafam Q Hotel Banjarbaru mendapatkan penghargaan tertinggi se-Kalimantan di Traveloka Award 2017. Traveloka adalah online Travel agent terbesar dan terpopuler saat ini yang menyediakan berbagai layanan mulai dari tiket perjalanan sampai penginapan.

Setiap tahunnya Traveloka mengadakan award atau penghargaan untuk seluruh hotel dan penginapan yang bekerjasama dengan Traveloka. Kategori penghargaan ini dinilai atau diambil dari hasil komentar seluruh tamu yang menginap di seluruh hotel dan penginapan yang bekerjasama tersebut.

Seluruh nilai yang didapat dan dikumpulkan untuk penghargaan ini murni adalah pengalaman dan komentar dari seluruh tamu atau pelanggan. Pemberian penghargaan dibagi menjadi beberapa wilayah yaitu Sumatera, Jawa, Bali, Sulawesi, Kalimantan dan lainnya.

Wilayah Kalimantan baru saja dilaksanakan pada Rabu (9/8) di Balikpapan, dalam acara ini diikuti lebih 130 hotel dari seluruh pulau Kalimantan. Penghargaannya dibagi 4 Kategori yaitu, The Best Service Guest Experience untuk pelayanan terbaik, The Best Cleanliness Guest Experience untuk kebersihan terbaik.

Kemudian The Best Food Guest Experience untuk makanan terbaik, dan terakhir adalah the Best Exceptional Guest Experience adalah penghargaan yang tertinggi dari semua kategori.

Alhamdulilah tahun ini Grand Dafam Q Hotel Banjarbaru mendapatkan penghargaan sebagai The Best Exceptional Guest Experience se-Kalimantan.

Roy Amazon, GM Grand Dafam Q Hotel Banjarbaru, menyatakan, penghargaan ini bisa dibawa pulang ke Kalael berkat kerja keras dan kreatif semua staf dan tamu-tamu setia Grand Dafam Q Hotel Banjarbaru.

"Dengan adanya penghargaan ini semua staf diharapkan tidak lupa diri dan harus terus meningkatkan kinerjanya untuk memberikan pelayanan yang lebih baik lagi," pungkasnya. (dea)

