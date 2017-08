Nafa Urbach Mengamuk, Ini Dua Orang Diduga Pedofil yang Mengincar Anaknya

BANJARMASINPOST.CO.ID - Amukan Nafa Urbach yang mengetahui anaknya jadi incaran pedofil, bermula ketika ada dua komentar yang diduga dari pedofil di sebuah portal berita online yang memberitakan tentang anaknya, Mikhaela Lee..

Dua akun diincar Nafa yang diduga dari pedofil. Salah satunya bahkan menggunakan istilah pedofil.

Yakni menuliskan kata Loli dengan dua emoji tanda cinta. Keduanya langsung jadi incaran Nafa.

Berikut komentar dua akun yang diabadikan Nafa di akun instagram miliknya.

Ola : Lahir 2017 udah segede itu?

MhmmadRamadhn : Loli

Nafa Urbach : dimana rumah kamu sakit jiwaa !!!!, sini kamu ketemu saya

Instagram/nafaurbach

Nafa Urbach : kamuuuu jugaaa !!! beraniii kamu ngomong LOLO LOLO saya cari kamu yaah

"harii ini ada berita mikha di showbizz dan saya mendapati banyak sekali pedofilia yg coment disana !!!! saya akan carii kalian semuaaa dan saya yakin banyak ibu2 yg lain akan setujuu dan bergabung dengan saya !!! , yg punya ke ahlian It pls DM ke saya !!", tulis caption postingan Nafa yang memperlihatkan dua akun yang diduga pedofil tersebut.

"saya gak main main yahh , terserah pd mau bilang sy cari sensasi , saya gak pusing !!! saya bakal usut smua ini , bagus saya artis , krn saya bisa pakai title keartisan sy ini untuk hal yang positiiff !!! i will fight for thiss !! u heard me pedofilia u heard me !!! Dont u mess wit Mothers !!!", tulis Nafa di postingan berikutnya.