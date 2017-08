Nafa Urbach 'Ngamuk' Anaknya Jadi Incaran Pedofil Gara-gara Ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Penyanyi Nafa Urbach mengamuk usai mengetahui anaknya jadi incaran pedofil.

Nafa terkejut, ketika anak semata wayangnya, Mikhaela Lee muncul di salah satu situs berita online.

Berita Mika muncul dengan judul 'Gadis Mungil Ini Ternyata Anak Artis Ternama! Cantik bak Barbie, Jago Nyanyi Pula'.

Nafa sebenarnya bukan mempermasalahkan tentang pemberitaan anaknya, tetapi tentang isi komentar dari pemberitaan tersebut.

Ada pedofil yang mengincar Mika yang berkomentar 'loli', sebutan untuk incaran korban pedofil.

Melihat komentar tersebut, Nafa langsung 'ngamuk' seperti terlihat di akun instagram miliknya.

"beritanya di siniii , dan pas sy cek banyakk paraaa penyakit jiwa coment !!!! saya sebagai ibu merasa maraahhh dan aseliiii naik daraahh !!!!! seriusss kalian smua pedofill !!! jgn main main kalian , ternyata kalia dimana mana yahh , satu satu sy akan focuskan buat cari kalian smuaaa !!!!".

Amukan Nafa bukan hanya sekali saja, ia terus memposting berkali-kali dan berniat untuk mencari pedofil yang mengincar anaknya.

"Whos with Me ????? dont u ever mess with mothers / maafkan sy klo kata kata saya sempet kasar , saya bgtu maraaaaahhh dan bgtu naik darah hingga saya tdk bisa kontrol kata kata saya ! tapi saya tetep akan cari mrk smuaaa".

Postingan Nafa inipun langsung mendapatkan reaksi dari banyak warganet yang juga merasakan hal yang serupa dengan ibu satu anak ini.