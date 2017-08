Barcelona Resmi Datangkan Paulinho dari Guangzhou, Sikap Fans Barca Mengejutkan

BANJARMASINPOST.CO.ID - Barcelona seacra resmi mengumumkan transfer pemain baru mereka yakni Paulinho dari Guangzhou Evergrande.

Transfer tersebut tampak tidak diharapkan oleh para para penggemar Barcelona.

Pasalnya para penggemar menuntut Barcelona untuk segera mencari pengganti Neymar tetapi justru yang didatangkan adalah seorang gelandang yakni Paulinho.

Hal tersebut tampak terlihat di kolom reply unggahan Barcelona tentang Paulinho.

"We! Want! Bartomeu! Out! We Want Bartomeu Out! We! Want! Bartomeu! Out! We Want Bartomeu Out! We! Want! Bartomeu! Out! We Want Bartomeu Out!" tulis akun @izadintarzi.

Hal tersebut terjadi karena keputusan-keputusan Presiden Barcelona Josep Maria Bartomeu yang kurang memuaskan para penggemar.

Mulai dari penjualan Neymar hingga pembelian Paulinho saat ini.

Meme-meme pun bertebaran di kolom komentar tersebut.

Barcelona membeli Paulinho dengan harga yang cukup tinggi bagi seorang yang berusia 29 tahun yakni 40 juta euro.(*)

