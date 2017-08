Kapolres AKBP Kelana Antusias Coba Fitnes Outdoor Kampung Pelangi

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Kampung Pelangi Kelurahan Guntung Paikat, Banjarbaru Selatan. Kini fasilitasnya makin lengkap dengan adanya fitness outdoor. Bahkan keberadaan fasilitas ini disukai kalangan pejabat di Banjarbaru.

Peralatan fitness yang sama seperti yang ada di Lapangan Murjani. Peralatan kebugaran tersebut antara lainbicycle (sepeda statis), double sit up board(papan sit up), horse rider machine, rowing machine, elliptical machine, air walker, double swing board, big swivle wheel, waist movement & stepper serta chest press two seat.

Kampung pelangi memang indah serta unik, ada lukisan mural yang menjadi spot foto favorit, banyak lukisan cantik hingga lukisan 3D dengan berbagai karakter seru. Selain itu, ada jalur pedestrian yang sudah dipoles cantik yang semakin membuat nyaman berkeliling kampung ini. Jika malam kampung ini terlihat semakin cantik dengan pendaran lampu kelap-kelip.

Kapolres Banjarbaru AKBP Kelana Jaya juga terlihat antusias berkunjung dan mencicipi fasilitas alat kebugaran itu. Minggu (13/8) tadi fasilitas Fitness outdoor di Kampung pelangi diresmikan, seluruh jajaran SKPD Kota Banjarbaru, Kodim 1006 Mtp, Sat Brimob Polda Kalsel, Polres Banjarbaru juga langsung melaksanakan kegiatan Bhakti Sosial Kali Bersih / Pembersihan Sungai Kemuning.

"Alhamdulillah, satu lagi gasan warga Banjarbaru. Ada tujuh fasilitas Fitness Out Door di Kampung Pelangi Sungai Kemuning, Ulun titip mari kita pelihara bersama fasilitas publik ini. Insya Allah di lokasi yang lain akan menyusul," ucap Walikota Banjarbaru Nadjmi Adhani. (Kur)