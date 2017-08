Periksa Novel di Singapura, Tim Advokasi Sebut Polisi Langgar Aturan di KUHAP

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Kepolisian melakukan pemeriksaan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan di Singapura, pada hari ini, Senin (14/8/2017).

Namun, Tim Advokasi Novel Baswedan mengkritiknya

"Berkenaan dengan pemeriksaan Novel Baswedan pada 14 Agustus 2017 di KBRI Singapura, Kami Tim Advokasi Novel Baswedan menyampaikan bahwa Novel Baswedan sangat kooperatif untuk diperiksa oleh Kepolisian," kata Haris Azhar, salah satu Tim Advokasi Novel Baswedan, dalam siaran pers yang diterima Warta Kota, Senin (14/8/2017).

Pihaknya, lanjut Haris, mengapresiasi kondisi dan keputusan Novel Baswedan.

Namun ada beberapa hal yang perlu disampaikan permasalahan tersebut.

"Pemeriksaan tidak didahului dengan surat panggilan untuk pemeriksaan. Kepolisian hanya mengajukan pendampingan proses penyidikan yang diterima oleh KPK. Sebagaimana kita ketahui, KUHAP mengatur bahwa pemeriksaan saksi harus didahului oleh pemanggilan terhadap saksi 3x24 jam sebelum pemeriksaan," katanya.

Lalu, tambah Haris, pemeriksaan tidak didahului dengan koordinasi secara resmi kepada otoritas setempat, Singapura.

Lazimnya pemeriksaan saksi di luar negeri harus didahului dengan koordinasi otoritas setempat, baik itu KBRI maupun institusi penegak hukum setempat.

Di mana, KBRI mengajukan surat pemanggilan terhadap orang yang diperiksa.

Dalam pemeriksaan Novel Baswedan hal tersebut tidak dilakukan.