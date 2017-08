Inilah Sosok Pengganti Ryan Thamrin di Dr OZ, 6 Pesonanya Sangat Mengejutkan, No 6 Suami Sholeh

BANJARMASINPOST.CO.ID - Banyak pemirsa televisi, terutama Kaum Hawa, masih amat terpukul dengan kepergian mendadak Dr Ryan Thamrin.

Betapa tidak?

Ketika Ryan Thamrin sedang tenar-tenarnya, acaranya sedang banjir pemirsa dan peminat, tahu-tahu dia mengundurkan diri dari acara talkshow kesehatan dan kebugaran tersebut.

Belum berhenti kekagetan pemirsa dengan sosoknya yang tiba-tiba mundur, mendadak muncul kabar mengejutkan.

Tahu-tahu Dr Ryan Thamrin meninggal dunia.

Betapa tidak kaget? Karena sebelumnya tak pernah terdengar kabar sakitnya, tahu-tahu wafat di usia yang masih muda, 40 tahun.

But, life must go on.

Acara Dr OZ, tetap harus jalan, karena sudah kadung banyak pemirsanya.

Lantas siapa sosok pengganti Ryan Thamrin?

Rasa penasaran pemirsa rupanya tak menunggu dan menyita waktu terlalu lama.