Sipir Push Up Dikelilingi Napi di Lapas Banjarbaru, Ada Apa Ya?

Suasana peringatan Hari Kemerdekaan di Lapas Banjarbaru, Kamis (17/8/2017) berlangsung semarak, bahkan unik dengan kegiatan lomba yang tak biasa. Sipir dan Napi gelar lomba adu kuat push up.

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Suasana peringatan Hari Kemerdekaan di Lapas Banjarbaru, Kamis (17/8/2017) berlangsung semarak, bahkan unik dengan kegiatan lomba yang tak biasa. Sipir dan Napi gelar lomba adu kuat push up.



Semua berbaur akrab di lapangan Lapas, seorang sipir bernama Delly Purwo akhirnya jadi yang paling kuat dibanding peserta lomba push up lainnya. Lomba push up dijalani peserta harus kuat 50 kali dalam satu menit.



Saat Delly Purwo beraksi, napi berdiri mengelilinginya. Suasana akrab dan tertib larut dalam kebahagiaan suasana hari kemerdekaan.



Juga digelar lomba makan kerupuk, lomba terompah panjang. "Lomba maisi banyu dalam botol pakai mulut, lomba balawasan Maingkuti botol juga seru. Semua, pegawai dan napi berbaur lomba" ucap Kalapas Heriansyah.

Tak hanya lomba unik, sipir dan Napi juga asyik bernyanyi dan bermain alat musik menyemarakkan suasana. Nyanyian merdu dari napi diiringi tabuhan gendang dangdut dari petugas sipir, semua merayakan hari kemerdekaan.

Hadiahnya sendiri sederhana namun dirasa mewah bagi napi yakni yang menang dapat Mi rebus dan rokok.