Jalur Tanjakan dan Sungai Menanti Peserta Gepak Gowes Wisata Loksado 2017

BANJARMASINPOST.CO.ID, KANDANGAN - Jalur menantang di Kawasan Loksado bakal dilalui oleh para peserta Gepak Gowes Wisata Loksado 2017 yang akan berlangsung, Minggu (20/8/2017).



Kegiatan yang digelar Gerakan Pemuda Asli Kalimantan (Gepak) Kalimantan Selatan (Kalsel) di Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) bakal menyuguhkan jalur dengan nuansa pegunungan.



Bahkan, jalur sungai kecil juga bakal dilalui oleh para goweser. Termasuk jalur tanjakan dan turunan dengan jarak jalur sekitar 20 kilometer.



Ketua panitia Gowes Go Loksado, Ryan Darmawan mengatakan, rute yang akan dilalui peserta ada jalan beraspal dan jalan tanah.



"Untuk jalur aspal banyak tanjakan dan turunan. Namun untuk jalur non aspal tidak terlalu banyak tanjakan," katanya, Jumat (18/8/2017).



Saat melewati jalur nonaspal itu, dikatakannya bahwa para goweser juga bakal melalui jalur sungai. Peserta akan menyeberangi sungai kecil yang tentunya masih bisa dilalui dengan menggunakan sepeda.



Selain itu, para goweser bakal disuguhkan suasana yang asri pegunungan dan kearifan budaya lokal di Loksado.



Sejumlah desa di Kecamatan Loksado bakal dilalui oleh para goweser. Sehingga akan menjadi suasana yang berbeda bagi para peserta Gowes Go Loksado yang dilaksanakan oleh Gepak Kalsel.



Jalur yang akan dilewati peserta mulai dari Desa Lumpangi, Desa Tanuhi, Desa Ni,ih. Kemudian jalur napak tilas dan kembali lagi ke Desa Lumpangi.