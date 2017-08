Meski Debut Awalnya Menggembirakan, Bonucci Akui AC Milan Masih di Bawah Juventus

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kegarangan Leonardo Bonucci ditampilkan dalam pertandingan Kualifikasi Liga Champions leg pertama menghadapai KF Shkendija, Jumat (18/8/2017) di San Siro.

AC Milan berhasil menang besar dengan skor 6-0.

Sang kapten pun tak mampu menyembunyikan kebahagiaannya atas kemenangan itu.

Leonardo Bonucci mengatakan bahwa perasaannya luar biasa bahagia setelah menjalani partai debut dengan pesta gol.

Bonucci mengaku puas dengan permainan yang ditunjukkan timnya.

Bek yang didatangkan dari Juventus dengan biaya 42 juta euro itu tak henti-hentinya memberi semangat kepada rekan-rekannya.

Meski menang besar, Bonucci merasa Milan masih perlu meningkatkan level permainannya.

"Kami harus meningkatkan penguasaan bola kami," kata Leo Bonucci seperti dilansir BolaSport.com dari Four Four Two.

Bonucci yang didapuk sebagai kapten memberikan orasi dengan semangat membara sebelum pertandingan dimulai.

Dalam perkataannya itu, Bonucci mengingatkan timnya agar menjaga konsentrasi dan tidak lengah sedikitpun agar dapat mendekati Juventus.

"Saya memberitahukan kepada pemain-pemain Milan untuk tidak meremehkan lawan, tak ada pertandingan mudah. Tapi kami bermain untuk menang," ujar pemain berusia 30 tahun itu.

Namun, Bonucci mengakui bahwa mantan timnya, Juventus, masih lebih tinggi levelnya dibanding AC Milan.

