Netizen Heboh! Gong Yoo Goblin Jatuh ke 'Pelukan' Artis Cantik Indonesia Ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Gong Yoo mungkin bagi netizen Indonesia bukanlah nama yang asing lagi.

Terutama bagi pecinta drama Korea, sosok tampan ini tentu sangat familiar.

Namanya mulai meledak ketika ia menjadi tokoh utama dalam drama The Guardian: The Lonely and Great God, atau yang lebih dikenal dengan judul Goblin.

Drama tersebut merupakan salah satu drama yang paling sukses sepanjang tahun 2017 ini.

Tak hanya di negara asalnya, Goblin juga sukses di beberapa negara lain, termasuk Indonesia.

Kamis (17/8/2017), artis tampan asal Korea Selatan ini kembali menjadi perhatian netizen Indonesia.

Gong Yoo dan Tatjana Saphira (Istimewa)

Hal itu karena Gong Yoo rupanya baru saja terlibat dalam produksi iklan bersama artis cantik Indonesia, Tatjana Saphira.

Keduanya terlibat dalam komersial film salah satu produk ponsel pintar.

Dalam iklan tersebut, Gong Yoo dan Tatjana diceritakan merupakan sepasang kekasih.

Adegan berpelukan mesra yang dilakukan keduanya pun sukses membuat netizen histeris.