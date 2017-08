Paul Pogba Bicara Tentang Nemanja Matic dan Klubnya

BANJARMASINPOST.CO.ID, INGGRIS - Kedatangan Nemanja Matic, makin membuat Paul Pogba makin mantap di Manchester United dalam mengarungi Liga Inggris musim 2017-29018.

Pemain berkebangsaan Prancis itu menyambut dengan senang keputusan Manchester United untuk membeli Nemanja Matic dari Chelsea FC.

Bagi Pogba, Matic membuatnya semakin percaya diri dengan pola permainan klub. Matic bereuni dengan pelatih Jose Mourinho di Old Trafford.

Pemenang dua kali Liga Inggris bersama The Blues itu langsung tampil mengesankan untuk Manchester United dalam laga debut melawan West Ham akhir pekan lalu.

Meski tidak mencetak gol, pemain tengah Man United itu menjadi man of the match pada pertandingan melawan The Hammers.

Kedatangan Matic diakui Pogba membuat Manchester United ancaman bagi klub lain.

"Saat melawan West Ham, Matic bermain di belakang dan saya bisa berfokus untuk menyerang," ucap Pogba pada London Evening Standard seperti dikutip oleh BolaSport.com.

"Saya merasa bermain bagus dengan cara tersebut, tetapi tentu semua tergantung apa yang diinginkan oleh manajer," Pogba menambahkan.

Mantan pemain Juventus itu juga mengatakan dia selalu percaya diri dan selalu memberikan yang terbaik bagi Setan Merah.

"Saya tahu tentang Liga Inggris dan semakin beradaptasi dengan tim. Ketika anda semakin paham dengan tim, anda tahu bagaimana harus bermain dengan mereka. Anda akan menjadi lebih baik, hanya mendapatkan sensasi berbeda," beber dia.

Menurutnya pemain Manchester United semakin kompak saat mereka mengalahkan West Ham United dengan skor 4-0.

Berita ini ditulis wartawan BolaSport.com, Christina Kasih Nugrahaeni, dengan judul: Paul Pogba Makin Percaya Diri Berkat Pemain Baru Manchester United Ini