280 Kloter Jemaah Haji Indonesia Sudah di Makkah, Total yang Tiba di Tanah Suci 141.611 Orang

BANJARMASINPOST.CO.ID, MAKKAH - Sebanyak 280 kelompok terbang (kloter) jemaah haji Indonesia sudah tiba di Makkah Al-Mukarramah.

Berdasarkan rilis di situs Kementerian Agama dan rilis Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) pada Kamis (17/08) sampai dengan pukul 17.00 WIB, total jemaah yang sudah berada di Makkah berjumlah 113.429 orang.

Jumlah ini terdiri dari 194 kloter dengan 78.760 jemaah yang berangkat dari Madinah setelah menjalankan ibadah Arbain di Masjid Nabawi. Sedangkan 86 kloter dengan 34.669 orang adalah jemaah haji Indonesia yang diberangkatkan pada gelombang kedua yang mendarat di Bandara King Abdul Aziz International Airport (KAAIA) Jeddah.

Tujuh belas kloter dijadwalkan akan kembali tiba di Makkah Al Mukarramah dari Jeddah sepanjang 18 Agustus 2017, yaitu:

1. Kloter tiga belas Embarkasi Banjarmasin (BDJ 13)

2. Kloter empat puluh dua Embarkasi Jakarta – Pondok Gede (JKG 42)

3. Kloter tiga belas Embarkasi Palembang (PLM 13)

4. Kloter enam puluh sampai enam puluh dua Embarkasi Surabaya (SUB 60, SUB 61, dan SUB 62)

5. Kloter enam puluh tujuh sampai enam puluh sembilan Embarkasi Solo (SOC 67, SOC 68, dan SOC 69)

6. Kloter enam puluh tujuh sampai tujuh puluh Embarkasi Jakarta – Bekasi (JKS 67, JKS 68, JKS 69, dan JKS 70)

7. Kloter tiga Embarkasi Aceh (BTJ 03)

8. Kloter dua puluh empat Embarkasi Makassar (UPG 24)

9. Kloter lima Embarkasi Lombok (LOP 05)

10. Kloter dua puluh Embarkasi Medan (MES 20)

Selain itu, Makkah juga akan terus menerima kedatangan jemaah dari Madinah yang telah menjalani ibadah Arbain di Masjid Nabawi.

Adapun total jemaah yang sudah tiba di Tanah Suci (Makkah dan Madinah), Rilis Siskohat sampai dengan pukul 19.00 waktu Arab Saudi, total 349 kloter dengan 141.611 jemaah haji Indonesia. (Kemenag.go.id)