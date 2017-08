Eric Bailly Bawa Setan Merah Ungguli Swansea

BANJARMASINPOST.CO.ID - Manchester United unggul sementara 1-0 atas tuan ruah Swansea di Liberty Stadium, Swansea, Sabtu (19/8/2017).

Anak asuh Jose Mourinho unggul setelah Eric Bailly mencetka gol pada menit ke-45. Berawal dari sundulan gelandang Paul Pogba namun mampu ditepis kiper Lukasz Fabianski. Sayang bola mantul ke tiang gawang langsung disambar Bailly menjadi sebuah gol.

Gol ini sekaligus jadi gol perdana Bailly untuk manchester united sejak dibeli dari klub Spanyol Villareal.

Meskipun jadi tamu, MU mendominsasi pertandingan dfan serangan di babak pertama. Tuan rumah Swansea malah hanya mengandalkan serangan balik. (*)

Statistik Babak I:

Swansea vs Manchester United

Pelanggaran: 4 Vs 7.

Tembakan tepat sasaran: 1 Vs 3

Tembakan: 4 Vs 8

Penguasaan bola: 35% Vs 65%.

Offside: 1 Vs 0

Tendangan Sudut: 1 Vs 2