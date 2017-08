Ini Jadwal Full Siaran Langsung Sepak Bola Akhir Pekan Ini, 19-22 Agustus, Bigmatch Derbi London

BANJARMASINPOST.CO.ID - Akhir pekan ini, kompetisi Liga Spanyol dan Liga Jerman juga mulai bergulir. Bayern Muenchen, yang berstatus juara bertahan, akan memulai petualangan musim 2017-2018 melawan Bayer Leverkusen.

Dari Spanyol, Barcelona, yang musim lalu hanya mendapat gelar Copa del Rey, mengawali musim baru ini ketika menjamu Real Betis. Sementara itu sang juara bertahan, Real Madrid, yang mengawali musim baru dengan kemenangan agregat 5-1 atas Barca dalam ajang Piala Super Spanyol, akan memulai La Liga ketika melawat ke Riazor, markas Deportivo La Coruna.

Premier League, yang akan memasuki pekan kedua, langsung menyuguhkan bigmatch. Derbi London tersaji ketika Tottenham Hotspur menjamu Chelsea, kemudian Manchester City menjamu rival sekota Liverpool, Everton.

Berikut jadwal siaran langsung sepak bola akhir pekan ini:

Sabtu, 19 Agustus 2017

Liga 2

Persip Pekalongan vs PSGC Ciamis, TV One pukul 15.00 WIB

Premier League

Swansea City vs Manchester United, BeIn Sport 1 pukul 18.30 WIB

Liverpool vs Crystal Palace, BeIn Sport 1 pukul 21.00 WIB

Southampton vs West Ham United, BeIn Sport 3 pukul 21.00 WIB

Leicester City vs Brighton & Hove Albion, BeIn Sport 2 pukul 21.00 WIB

Stoke City vs Arsenal, BeIn Sport 1 pukul 23.30 WIB

La Liga

Celta de Vigo vs Real Sociedad, BeIn Sport 2 pukul 23.15 WIB

Bundesliga

Wolfsburg vs Borussia Dortmund, Fox Sports 1 pukul 20.30 WIB

Hamburg vs Augsburg, Fox Sports Play pukul 20.30 WIB

Hoffenheim vs Werder Bremen, Fox Sports 2 pukul 20.30 WIB

Hertha Berlin vs Stuttgart, Fox Sports 3 pukul 20.30 WIB

Schalke vs Leipzig, Fox Sports 1 pukul 23.30 WIB

MLS

Portland Timbers vs New York Red Bulls, BeIn Sport 3 pukul 09.25