Insiden Kecil Warnai Penampilan Band Asal Inggris di Prambanan Jazz Festival

BANJARMASINPOST.CO.ID, YOGYAKARTA - Band jazz fusion Shakatak menjadi penampil pembuka dari musisi internasional di IndiHome Stage dalam perhelatan musik Prambanan Jazz Festival di Kompleks Candi Prambanan, Yogyakarta, Jumat (18/8/2017) malam.

Jill Saward yang merupakan vokalis band asal Inggris itu langsung memulai aksi panggungnya dengan tembang-tembang popoler mereka.

Dengan lincah, Jill yang merangkap juga sebagai pemain perkusi langsung memainkan instrumen musiknya hingga terciptalah musik samba.

Insiden kecil terjadi ketika Jill akan kembali ke depan panggung.

Dia tersandung dan nyaris terjatuh di atas panggung.

Beruntung, Jill dengan sigap dapat melanjutkan performanya.

Di sela alunan musik, Jill sempat mengakui insiden tersebut dan agak sedikit melepas canda atas peristiwa tersebut.

"Maaf, saya kurang konsentrasi," kata dia.

Lagu-lagu "Invitations"; "Dark Is The Night"; dan "Day by Day" bergantian dilantunkan oleh mereka dengan penampilan yang ciamik. Beberapa kali, Bill Sharpe (keyboard), Roger Odell (drum), dan George Anderson (bas) bergantian unjuk kelihaian memainkan alat musik masing-masing.

Kurang dari satu jam, Shakatak tampil dengan latar Candi Prambanan yang begitu memesona di malam hari.

Kerlap-kerlip cahaya pun menyempurnakan penampilan band berdiri pada 1990-an tersebut sebelum penyanyi Shane Filan beraksi di panggung yang sama.

"Terima kasih banyak kalian telah menonton kami. Saya harap malam ini adalah malam yang indah dengan pemandangan Candi (Prambanan) di depan kalian," kata Jill berpamitan sebelum turun dari panggung.

Adapun Pramabanan Jazz Festival diadakan selama tiga hari pada 18 hingga 20 Agustus 2017. Sederet musisi dari dalam dan luar negeri mengisi acara tahunan ini. (KOMPAS.com)