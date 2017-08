Peringati HUT Kemerdekaan, Honda Trio Motor Berikan Penyegaran di Line Up Mobilnya

Memeriahkan Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, Honda Trio Motor meluncurkan edisi spesial New Honda Brio RS CVT dan New Honda HR-V1.5 E CVT di Duta Mall Banjarmasin, Sabtu (19/8/2017).

Peluncuran edisi spesial dua seri mobil Honda ini dilaksanakan di atrium Duta Mall Banjarmasin.

New Honda Brio RS edisi spesial ini tampil lebih sporty dan dinamis dengan tambahan berbagai sentuhan baru.

Mulai dari New Front Lower Garnish dan New Rear Lower Garnish. Di sisi interior, New Sporty Two Tone Seat cover membawa tampilan lebih segar.

Seperti saudaranya di seri Jazz, New Honda Brio RS edisi spesial ini juga mendapatkan pilihan varian warna terbaru yaitu Phoenix Orange Pearl.

Sedangkan New Honda HR-V 1.5 E CVT ditambahkan berbagai fitur canggih untuk menemani penumpang berkendara.

Ada penambahan sistem audio video baru dilengkapi 8" Floating Touchscreen Display. Sistem ini juga dilengkapi koneksi bluetooth untuk memainkan playback audio maupun panggilan dari gawai.

Masih ada fitur HDMI Model yang berfungsi sebagai mirroring tampilan layar gawai baik yang menggunakan sistem operasi Android maupun IOS.

"Kami terus berikan penyegaran terhadap pasar otomotif di Indonesia serta banyak pilihan menarik pada event ini. Kami percaya berbagai produk Honda di event ini mendapat sambutan yang baik dan memberikan nilai lebih bagi konsumen," kata Senior Manager Honda Trio Motor Chandra Lauw. (Banjarmasinpost.co.id/Achmad Maudhody)