Sudah 32 Jemaah Haji asal Indonesia Wafat di Tanah Suci Hingga Hari Jumat

BANJARMASINPOST.CO.ID, MAKKAH - Pelaksanaan ibadah haji bagi jemaah asal Indonesia sudah berjalan lebih dari 30 hari. Hingga hari ke-31 kemarin, Jumat (18/8/2017) ada 32 jemaah haji Indonesia yang dilaporkan wafat di Tanah Suci, baik Mekkah maupun Madinah.

Berdasarkan rilis di situs Kementerian Agama, rilis data Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) Daerah Kerja Mekkah pada Kamis (17/8/2017) menyebutkan, dua jemaah wafat pada 16 Agustus 2017, sedang satu orang wafat pada 17 Agustus 2017.

Jemaah yang meninggal dunia pada 16 Agustus adalah Bedjo Al Juwahir bin Poncokromo (73) dan Sumaryam binti Kerti Mat (62).

Bedjo Al Juwahir yang tergabung dalam kloter 5 Embarkasi Surabaya (SUB 05) tutup usia di pemondokan Mekkah karena serangan jantung. Sedangkan Sumaryam yang merupakan jemaah kloter 53 Embarkasi Surabaya (SUB 53) wafat di pemondokan Mekkah.

Adapun jemaah yang wafat pada 17 Agustus adalah Emdenis bin Mukhtarudin (60). Almarhumah adalah jemaah kloter 16 Embarkasi Padang (PDG 16) yang tutup usia di pemondokan Mekkah.

Berikut daftar nama 32 jemaah haji Indonesia yang wafat:

Di Mekkah:

1. Emdenis bin Mukhtarudin (PDG 16), wafat 17 Agustus 2017 di Pemondokan Mekkah dalam usia 60 tahun.

2. Sumaryam binti Kerti Mat (SUB 53), wafat 16 Agustus 2017 di Pemondokan Mekkah dalam usia 62 tahun.

3. Bedjo Al Juwahir bin Poncokromo (SUB 05), wafat 16 Agustus 2017 di Pemondokan Mekkah dalam usia 73 tahun.

4. Razali Haka bin Abdul Karim (BTH 16), wafat 15 Agustus 2017 di Masjid Mekkah dalam usia 82 tahun karena serangan jantung.

5. Ida Rosika P binti Marasaman Hsb (MES 07), wafat 15 Agustus 2017 di Pemondokan Mekkah dalam usia 78 tahun karena serangan jantung.

6. Suyahtri binti Kasmi Tohjoyo (SUB 17), wafat 14 Agustus 2017 di RSAS Mekkah dalam usia 51 tahun karena serangan jantung.

7. Dahlia Hanum binti Zainal Nasution (MES 05), wafat 13 Agustus 2017 di RSAS Mekkah dalam usia 61 tahun karena serangan jantung.

8. Imas Yuhana Misbah (JKS 03), wafat 13 Agustus 2017 di Pemondokan Mekkah dalam usia 61 tahun karena serangan jantung.

9. Siti Aminah Janip Sain (JKS 11), wafat 12 Agustus 2017 di pemondokan Mekkah dalam usia 52 tahun, karena serangan jantung.

10. Slamet Tarni Achad (SUB 08), wafat 8 Agustus 2017 di RSAS Mekkah dalam usia 62 tahun, karena mengalami gangguan saluran pencernaan.

11. Engkos Kostimah (JKS06), wafat 9 Agustus 2017 di Mekkah dalam usia 75 dengan riwayat penyakit hipertensi dan jantung.

Di Madinah:

1. Utami binti Kasan Kasti (JKS 40), wafat 15 Agustus 2017 di RSAS Madinah dalam usia 46 tahun karena Circulatory Diseases.

2. Kusno bin Kadari Mursadi (SUB 41), wafat 14 Agustus 2017 di RSAS Madinah dalam usia 75 tahun karena Digestive Diseases.

3. Nasiman bin Mochammad Sahlan (SOC 46), wafat 15 Agustus 2017 di Pondokan Madinah dalam usia 66 tahun karena Circulatory Diseases.

4. Dadang Iskandar bin Empan (JKS 75), wafat 15 Agustus 2017 di RSAS Madinah dalam usia 65 tahun karena serangan jantung.

5. Jembar Untung Semo (SUB 18), wafat 14 Agustus 2017 di di Rumah Sakit Arab Saudi (RSAS) Madinah pada usia 61 tahun karena gangguan pernafasan.

6. Ilyas Muhammad Jasa (BTH 08), wafat 13 Agustus 2017 di RSAS di Madinah dalam usia 64 tahun karena serangan jantung.

7. Ramlah Abdul Jalil Silalahi (MES 08), wafat 13 Agustus 2017 di pemondokan di Madinah dalam usia 69 tahun karena serangan jantung.

8. Risda Yarni Muhammad Rasyid (BTH 06), wafat 12 Agustus 2017 di pemondokan di Madinah dalam usia 47 tahun, karena serangan jantung.

9. Diah Rialati Kasbullah Tjasuri (SOC 05), wafat 7 Agustus 2017 di RS Al Ansaar karena sakit pada saluran pernafasan.

10. Samidi Ciro Sentono (BTH 06), wafat 7 Agustus 2017 di RS King Fahd karena serangan jantung.

11. Mudjiono Sukibat bin Somodimedjo (SUB 08), wafat 5 Agustus 2017 pukul 10.43 WAS di hotel karena mengalami serangan jantung.

12. Supono Suseno Satari bin Suseno (SUB 07), wafat 5 Agustus 2017 jelang Salat Subuh di halaman Masjid Nabawi karena mengalami serangan jantung.

13. Amnah Hasri Husin binti Husin (MES 02), wafat 4 Agustus 2017 pukul 03.00 WAS di hotel karena serangan jantung.

14. Sarnata Sarun (JKG 05), wafat 3 Agustus 2017 pukul 20.00 di hotel karena serangan jantung.

15. Ilebbi binti Jinatta Lepu (UPG 08), wafat 3 Agustus 2017 jam 16.16 WAS di pelataran Masjid Nabawi karena serangan jantung.

16. Hadiarjo Singarejo Singaleksana Kasenet bin Singarejo Kasenet (SOC 01), wafat 3 Agustus 2017 jam 13.00 WAS di hotel karena serangan jantung.

17. Sukamto bin Sudarman Muryadi (JKS 16), wafat 3 Agustus 2017 di RS Al Anshoor, karena serangan jantung.

18. Indriyani Wahadi Wiyono (SOC 02), wafat 2 Agustus 2017 di RS Al Anshoor, karena penyakit jantung.

19. Agus Salim Mulia Siregar (MES 02), wafat 1 Agustus 2017, karena trauma pada tulang leher disebabkan terjatuh.

20. Umi Nadiroh Yunus Husen (SUB 05), wafat 31 Juli 2017 di RS Al Anshoor, karena mengalami serangan jantung.

21. Marfuah merupakan jemaah dari kloter 17 embarkasi Surabaya (SUB 17), wafat di Al Dar Hospital pada 7 Madinah karena mengalami serangan jantung. (Kemenag.go.id)