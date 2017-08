Taeyeon Sempat Shock, Kata Bekraf Begini Kondisinya Setelah Insiden di Bandara

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Kedatangan salah seorang personel girlband SNSD, Kim Taeyeon, ke Jakarta sempat diwarnai kehebohan. Saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Kamis (17/8/2017) malam, Taeyeon terjauh karena dikerubuti penggemar.

Lalu bagaimana kondisi pelantun "Fine" itu setelah kejadian tersebut?

Ditemui di akhir acara Countdown Asian Games 2018, Jumat (18/8/2017) malam, Kepala Badan Ekonomi Kreatif ( Bekraf) Triawan Munaf mengungkapnya.

"Saya enggak (ketemu Taeyeon di belakang panggung). Tadi Taeyeon masih shock, saya ketemunya Hyoyeon," ujar Triawan.

Personel Girls Generation atau SNSD, Taeyeon.(soompi.com) ((soompi.com))

Triawan mengatakan dia berusaha menghargai Taeyeon dengan memberinya waktu menenangkan diri.

"Lagi upset gitu saya-nya juga enggak mau (ganggu). Sama Taeyeon saya enggak ketemu dan enggak minta ketemu juga," kata Triawan.

Namun saat berkomunikasi dengan rekan Taeyeon dari SNSD, Kim Hyoeyon, Triawan mendapat informasi bahwa Taeyeon baik-baik saja.

"Kalau Hyoyeon sih bilang she's okay. Kalau saya sama Hyoyeon kan cukup sering berkomunikasi, via WhatsApp juga sering," ucapnya.

Sebelumnya, Melalui akun Instagram-nya, @triawanmunaf, ayah penyanyi Sherina Munaf itu menuliskan permohonan maafnya kepada Taeyeon.

"Berikut ini pernyataan permohonan maaf kepada Taeyeon dari saya pribadi," tulis Triawan seperti yang dikutip Kompas.com, Jumat (18/8/2017).

"Dear Taeyeon, I sincerely apologise for what happened to you upon your arrival in Jakarta (Dear Taeyeon, saya dengan tulus meminta maaf atas apa yang terjadi pada Anda saat tiba di Jakarta)," tulis Triawan lagi.

Triawan berjanji kejadian itu tak akan terjadi kembali pada Taeyeon atau pun rekannya sesama member SNSD, Hyoyeon.

Ia berjanji akan berkoordinasi dengan pihak yang berwenang untuk meningkatkan keamanan bagi para member SNSD juga tamu lainnya. (*)

