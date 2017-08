Bendera Merah Putih Terbalik, Malaysia Terima Kritikan Pedas, Ini yang Dilakukan Panitia SEA Games

BANJARMASINPOST.CO.ID - Baru-baru ini peristiwa bendera Indonesia yang terpasang terbalik di buku suvenir pembukaan SEA Games 2017 tengah banyak jadi perbincangan netizen.

Para netizen menanggapi hal tersebut dengan #ShameOnYouMalaysia yang kemudian menjadi trending topic di Twitter.

Dalam suvenir tersebut bendera Indonesia yang harusnya merah putih justru menjadi putih merah.

Dilansir dari Twitter @imam_nahrawi dirinya mem-posting foto buku suvenir Sea Games di Kuala Lumpur yang bendera Indonesia didalamnya salah.

"Pembukaan #SEAgame2017 yg bagus tapi tercederai dg keteledoran fatal yg amat menyakitkan. Bendera kita....Merah Putih. Astaghfirullaah..."

Netizen yang kesal pun berkomentar dengan menggunakan tagar #ShameOnYouMalaysia menjadi trending topic.

@rizalistis: "Rakyat indonesia diwanti2 untuk menghormati bendera merahputih. Dan mereka seenak jidat say khilaf dan minta maaf? #ShameOnYouMalaysia"

@sherllyfl: "Why are we so angry? Cause we got our flag from the blood of my heroes, and you look don't appreciate that. #ShameOnYouMalaysia"

@jeheho: "More Don't try to be funny Malaysia, just don't! #ShameOnYouMalaysia"

@TTtie_TT: "Indonesia is not Poland or anything in that style. #ShameOnYouMalaysia"