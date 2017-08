Ditanya Soal Menjenguk Ammar Zoni, Ranty Maria Malah Mengalihkan Pembicaraan

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Artis peran Ranty Maria mengatakan bahwa ia mengingatkan kekasihnya, Ammar Zoni, yang juga artis peran, agar lebih berhati-hati bergaul setelah keluar dari kasus narkoba yang menjeratnya.

Sekarang Ammar Zoni masih menjalani rehabilitasi di Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) Lido, Sukabumi, Jawa Barat.

"Ya, pasti (mengingatkan untuk lebih hati-hati bergaul)," ujar Ranty ketika ditemui di sela acara baby shower yang diadakan oleh Celine Evangelista dan Stefan William di Arion Swiss-Belhotel Kemang, Jakarta Selatan, Minggu (20/8/2017).

Meski menolak menjawab bahwa ia sudah menjenguk Ammar Zoni atau belum, Ranty Maria menegaskan bahwa ia selalu memberi dukungan kepada Ammar

"Yang pasti support, he he he. Aku sih doain aja, karena dia baik-baik aja," ucap Ranty.

Diberitakan sebelumnya, Ammar Zoni bersama dua asistennya, RH dan M, ditangkap polisi di kediamannya di kawasan Depok, Jawa Barat, Jumat (7/7/2017).

Dari tempat itu, polisi mengambil sejumlah barang bukti, antara lain satu stoples daun ganja kering dengan berat bruto 39,1 gram.

