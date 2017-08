Ini Dia Pemain yang Jadi Man of The Match Juventus Vs Cagliari

BANJARMASINPOST.CO.ID, ITALIA - Man of the match di pertandingan pembuka Serie A Italia antara Juventus vs Cagliari, Sabtu (19/8/2017), disabet Paulo Dybala.

Menjalani musim debut mengenakan nomor punggung 10, Paulo Dybala tampil impresif dalam dua laga kompetitif pertama Juventus.

Meski kalah 2-3 dari Lazio di final Piala Super Italia, namun Dybala menjadi tokoh penting bagi Juventus karena memborong 2 gol dalam pertandingan tersebut.

Gol Dybala tersebut sempat menjaga asa pendukung Juventus untuk menggondol Piala Super Italia ke Turin. Istimewanya dua gol Dybala kontra Lazio dicetak dalam rentang 5 menit saja (85' dan 90').

Meski di akhir laga Juventus harus menyerah dari Lazio, namun penampilan Dybala tetap mengundang decak kagum. Sama halnya saat Dybala tampil bersama Juventus dalam laga pembuka Liga Italia.

Pemain asal Argentina itu juga menjadi andalan pelatih Massimiliano Allegri untuk menyusun serangan. Dalam pertandingan itu, Dybala membuat 84 persen umpan sukses.

Ia juga melesakkan 7 tembakan ke gawang Cagliari yang salah satunya berbuah gol.

Dybala menjadi pemain kedua yang paling banyak melakukan dribel pada pertandingan itu, di bawah Alex Sandro.

Dybala menjadi tumpuan penyerangan Juventus melalui kreatifitas dan tendangan-tendangan jarak jauhnya.

Didaulat sebagai penyandang nomor punggung 10 di Juventus, para pendukung sempat meragukan kemampuannya.