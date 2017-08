Kasihan Artis Cantik Blasteran Australia, Baru Pacaran Sebulan Sudah LDR

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Diam-diam aktris Amanda Rawles (16) sudah memiliki kekasih hati.

Amanda mengaku kekasihnya juga orang Indonesia, meski dirinya memiliki darah blasteran Australia dan Indonesia, dari kedua orangtuanya.

"Ada (pacar). Aku lagi long distance relationship (LDR) sekarang. Dia orang Indonesia dan kemarin baru berangkat ke Amerika Serikat," kata Amanda Rawles saat ditemui di Gedung Trans TV, Jalan Kapten Tendean, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Jumt (18/8/2017).

Wanita kelahiran Jakarta, 25 Agustus 2000 ini menjelaskan, ia dan sang kekasih baru jadian selama sebulan.

"Aku sama dia tuh sudah dekat sudah lama, sudah empat tahun, tapi jadian baru sebulan," ucapnya.

"Dia ke Amerika Serikat ditinggal untuk kuliah, yah aku hoping for the best. Aku juga sibuk di sini kan, daripada cemburu-cemburuan atau dia aku cuekin. Jadi biar sama-sama sibuk aja," tambahnya.

Menjalani kisah cinta jarak jauh rupanya membuat Amanda sering rindu dengan sang kekasih. Keduanya pun kerap melepas rindu dengan video call.

"Kalau lagi kangen paling chattingan atau skype, itu harus banget. Bisa ngurangi kangen dikit," cetusnya.

Menjalani hubungan asmara jarak jauh karena sang kekasih kuliah di Amerika, merupakan kali pertama dirasakan oleh bintang film 'ILY From 38.000 Ft', 'Promise', 'Dear Nathan', dan 'Jailangkung' itu.

"Ini baru pertama kali, sih. Kita hoping for the best. Semoga lancar lah dan semoga kita langgeng. Terus ya berharap enggak ada masalah-masalah nantinya," tuturnya.

Kisah cinta Amanda dan sang kekasih bermula ketika ia dikenali oleh sahabatnya, adik dari sang kekasihnya itu.

"Aku sahabatan sama adiknya. Akhirnya kenal deh sama kakaknya. Emang dasarnya kenal sama adiknya, terus kakaknya baik dan segala macem, jadi aku interested gitu," beber Amanda Rawles. (*)

Berita ini dipublikasikan wartakota.co.id dengan Judul "Baru Pacaran Sebulan Amanda Rawles Harus LDR"