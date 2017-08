Ngompori Apa Membela Ya? Media Amerika Serikat Bilang Ada Polandia di SEA Games Malaysia

BANJARMASINPOST.CO.ID - Media Amerika The Associated Press turut memberitakan insiden terbaliknya pada buku panduan suvernir SEA Games 2017.

Di dalam apnews.com website berita The Associated Press memberikan judul "Indonesia angered after Malaysia shows its flag as Polandia".

"Indonesia marah setelah Malaysia menunjukkan bendera sebagai Polandia" begitu maknanya jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.

The Associated Press (AP News) memberitakan bahwa kesalahan cetak bendera merah putih menyerupai Polandia telah menyebabkan kemarahan di Indonesia dengan "shameonyoumalaysia" menjadi hastag paling populer di Twitter (dikutip dari apnews.com).

AP News di dalam berita tersebut memberitakan bahwa telah ada permintaan maaf dari Pemerintah Malaysia yang diwakli oleh Khairy Jamalluidin.

Khairy Jamaluddin dan Menteri Olahraga Indonesia Imam Nahrawi telah mengadakan pertemuan dan jumpa pers terkait hal tersebut pada Minggu (20/8/2017).

Berita ini dipublikasikan bolasport.com dengan Judul "Media Amerika Serikat pun Beritakan Insiden Terbaliknya Bendera Indonesia di SEA Games Malaysia 2017"