SEA Games 2017 - Bendera Indonesia Terbalik, Menpora Malaysia Minta Maaf Lewat Twitter

BANJARMASINPOST.CO.ID - Menteri Pemuda dan Olahraga Malaysia meminta maaf atas kejadian bendera Indonesia yang terbalik pada majalah souvenir di pembukaan ajang olahraga SEA Games Kuala Lumpur 2017 di Stadion Bukit Jalil, Malaysia, Sabtu (19/8/2017).

Khairy Jamaluddin selaku Menpora Malaysia menyampaikan permohonan maaf tersebut melalui akun Twitter pribadi.

Bendera Indonesia yang terbalik terjadi pada majalah souvenir pembukaan SEA Games 2017.

Sebelumnya Menpora Indonesia, Imam Nahrawi, mengungkapkan kekecewaannya atas kejadian bendera Indonesia yang terbalik.

Kekecewaan Imam Nahrawi disampaikan pada akun Twitter pribadi beserta bukti bahwa bendera Indonesia terbalik.

Tulisan di Twitter Imam Nahrawi pun menuai banyak tanggapan, dan salah satu tanggapan datang dari Khairy Jamaluddin.

Melalui permohonan maaf, Khairy Jamaluddin mengatakan bahwa ia juga merasa kesal dengan kejadian tersebut.

"Bapak Imam, Please accept my sincere apologies for this. Sesunggunya tiada niat jahat. Saya amat kesal dengan kesilapan ini. Mohon maaf," tulis Khairy Jamaluddin dikutip sesuai asli BolaSport.com dari Twitter.

