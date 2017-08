Belasan Ribu Nama Pulau di Indonesia Dikirim ke PBB

BANJARMASINPOST.CO.ID, BOGOR - Indonesia telah mendaftarkan 2.590 pulau bernama dan berkoordinat kepada Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) melalui forum United Nations Conference on the Standardization of Geographical Names (UNCSGN) dan United Nations Groups of Experts on Geographical Names (UNGEGN).

Pertemuan tersebut dilaksanakan pada tanggal 7-18 Agustus 2017 bertempat di New York, Amerika Serikat.

Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG), Hasanuddin Abidin, mengatakan pada tahun 2012, Indonesia sudah mendaftarkan sebanyak 13.466.

Sehingga jumlah pulau di Indonesia yang telah didaftarkan sebanyak 16.056 pulau bernama dan berkoordinat.

Hasanuddin menyebutkan, pembakuan nama rupabumi termasuk pulau memiliki peran penting terutama terkait wilayah dan kedaulatan negara.

Hal itu mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan dengan jumlah pulau yang tidak sedikit.

"Banyaknya pulau itu memiliki potensi yang bisa menggangu kedaulatan bangsa terutama untuk pulau di area perbatasan dan belum memiliki kesepakatan dengan Indonesia," ujar Hasanuddin, Senin (21/8/2017).

Menurut dia, dengan melakukan pendaftaran dan pengadministrasian pulau-pulau yang ada secara detail, valid, dan terstandar secara spasial, maka permasalahan itu dapat diatasi.

"Jumlah pulau di Indonesia selama ini memiliki jumlah yang berbeda dari berbagai sumber data yang beda pula. Itu karena informasi jumlah pulau yang ada belum dibakukan namanya," kata Hasanuddin, yang juga didaulat sebagai Vice Chairs UNGEGN periode 2017-2019.

Sementara itu, Kepala Pusat Pemetaan Rupabumi dan Toponim, Ida Herliningsih, menambahkan validasi dan verifikasi pulau bertujuan untuk mempertegas kedaulatan dan status pengakuan pulau di wilayah perbatasan negara.

Pada verifikasi dan validasi sebelumnya sebut Ida, sebanyak 111 pulau terluar di Indonesia berhasil diidentifikasi.

"Ini juga penting untuk memastikan data. Melalui pendataan bisa diketahui luas wilayah daratan kita berapa, panjang garis pantainya berapa. Ini nantinya kita informasikan ke seluruh dunia," ucap Ida. (KOMPAS.com)