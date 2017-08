Honda CBR150 Limited Edition Laku Lelang Rp 41 Juta

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Pelaku usaha penjualan motor sport optimistis, trend pengguna motor sport bakal alami kenaikan. Tanda-tanda itu sudah mulai terlihat beberapa bulan terakhir.

Subdit Manager Honda Trio Motor Banjarmasin, Erwin Handoko mengatakan, kini ada peningkatan sekitar 64 persen penguasaan market share. Kontribusi terbanyak dari Honda CB 150 dan CBR250 R.

Dijelaskannya, untuk CB150 ada beberapa varian, harga mulai Rp 26 jutaan. CBR150 harga mulai Rp 34 jutaan, sedangkan CBR250R harga mulai Rp 64 jutaan.

Upaya meningkatkan penjualan, seperti yang dilakukan Trio Motor Honda Banjarmasin menggelar Honda Sport Motoshow di Duta Mall Banjarmasin, pada 19 dan 20 Agustus 2017.

Tambah semarak karena ada lelang unit CB150R, dibuka mulai harga Rp 34 juta dan laku terjual Rp 41 juta, Minggu (20/8) kemarin. Konsumen merupakan warga Banjarmasin.

Pada Honda Sport Motoshow, pengunjung dapat melihat jajaran motor sport Honda secara lebih dekat, serta aksesoris dan apparel motor sport Honda. Pengunjung juga dapat mencoba langsung performance tinggi dari New Honda CBR250RR, New Honda CBR150R dan New Honda CB150 R StreetFire.

Manager Marketing PT Trio Motor, Afrizal Rachman menambahkan, Honda Sport Motoshow untuk mengenalkan motor Honda tipe sport di masyarakat dengan berbagai kegiatan, seperti test ride dan hiburan.

"Gelaran Honda Sport Motoshow ini diharapkan dapat semakin memperluas pemahaman masyarakat terhadap berbagai keunggulan serta teknologi canggih yang diterapkan pada seluruh tipe motor sport Honda," jelasnya.

Pihaknya yakin, event ini bisa menemani para pecinta motor sport Honda mewujudkan mimpi untuk memiliki sepeda motor berperforma tangguh, responsif, ramah lingkungan dan hemat BBM.