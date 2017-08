Polisi Usut Kasus Penipuan Umrah First Travel, Ini Tanggapan Menteri Agama

Sejumlah calon jemaah umrah berkumpul di depan Kantor First Travel yang berlokasi di Jalan Radar AURI, Cimanggis, Depok, Senin (14/8/2017). Mereka datang untuk menuntut pengembalian uang umrah yang sudah disetor.(Kompas.com/Alsadad Rudi)

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pihak kepolisian terus mengusut kasus dugaan penipuan dan pencucian uang oleh bos biro perjalanan umrah PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel).

Saat ini suami istri bos First Travel, Andika Surachman dan Anniesa Hasibuan, dijebloskan ke penjara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Sementara, para jemaah yang merasa dirugikan terus berupaya mencari cara agar uang yang sudah mereka setor kembali.

Direktur Utama First Travel Andika Surachman dan Anniesa saat jumpa pers di Masjid Istiqlal, Sabtu (24/10/2015) usai Acara Manasik Umrah 2016 dan Dzikir Akbar First Travel. (tribunnews.com)

Bahkan para jemaah yang merasa jadi korban, sempat mendatangi rumah kediaman orang tua Andika-Anniesa di Depok.

Kepolisian semdiri sudah melakukan inventarisasi sejumlah aset milik bos First Travel.

Polisi juga kembali menyeret salah satu saudara bos First Travel sebagai tersangka baru.

Menanggapi gerak cepat kepolisian itu. Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin, menyatakan mendukung penuh.

"Saya dukung penuh Polri untuk mengusut tuntas kasus First Travel. Pemilik FT harus bertanggungjawab dan tak boleh lepas tangan atau melemparkan tanggungjawabnya ke pihak lain,” tegas Menag di Jakarta, Minggu (20/08).

“Kasus ini harus segera dibawa ke pengadilan agar hukum bekerja secara adil dalam menyelesaikan masalah ini,” sambungnya.

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/10/2016) (kompas.com)

Menurut Menag, melalui putusan hukum atas kasus ini, diharapkan keadilan ditegakkan. Menag berharap kasus FT ini juga bisa menjadi pelajaran berharga bagi para calon jemaah umrah untuk senantiasa cermat, teliti, dan kritis dalam memilih Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) atau biro travel umrah.

“PPIU agar benar-benar amanah dalam melayani jemaah melakukan perjalanan ibadah ke Baitullah,” pesannya.

Kementerian Agama secara resmi telah menjatuhkan sanksi administratif pencabutan izin operasional PT. First Anugerah Karya Wisata (First Travel) sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). Sanksi itu ditetapkan melalui Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 589 Tahun 2017 per tanggal 1 Agustus 2017.

Saat ini, kata Menag, Kementerian Agama sedang mengkaji kemungkinan diterbitkannya aturan tentang batas minimal harga untuk para calon jemaah umrah. Aturan itu nantinya diharapkan dapat menjadi acuan bagi para agensi perjalanan.

"Pemerintah sedang mengkaji dan mendalami, plus minus manfaat mudarat dari perlu tidaknya batas minimal biaya umrah," ujar Menag.

Selama ini, kata Menag, aturan itu sebenarnya sudah ada, hanya dalam bentuk batas minimal layanan, bukan batas biaya minimal. "Jadi selama ini yang sudah diterapkan adalah batas minimal pelayanan yang harus diterima oleh jemaah. Itu sudah ditetapkan, misalnya hotelnya seperti apa, pesawatnya seperti apa, dan lain lain," tandasnya. (Sumber: Kemenag)