Suiitt Suittt! Artis Cantik Ini Gandeng Gebetan Baru, Sampai Tangan Aja Nggak Mau Lepas

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Pasangan selebritas Celine Evangelista (25) dan Stefan William (24) menggelar acara 'baby shower', merayakan tujuh bulanan kehamilannya.

Celine dan Stefan menggelar acara tersebut di Arion Swissbell Hotel di kawasan Bangka, Kemang, Jakarta Selatan, Minggu (20/8/2017).

Dalam acara tersebut, tampak terlihat bintang sinetron dan presenter Audi Marissa (22) yang membawa gandengan barunya, yang diketahui bernama Anthony Xie.

Usai acara, pantauan Audi dan Anthony tampak mesra bergandengan tangan.

Namun, ketika berpapasan dengan awak media, Audi pun melepaskan gandengannya itu.

Ketika ditanyakan mengenai lelaki yang ia gandeng tersebut, Audi pun enggan membocorkannya. Dengan tersipu malu, Audi pun terus menghindari awak media.

Audi Marissa dan Anthony Xie (BPOST ONLINE)

"Bukan siapa-siapa kok," kata Audi Marissa sambil berjalan menuju mobilnya yang terparkir di luar hotel.

Saat ditanyakan apakah ia dan Anthony sudah berpacaran, Audi pun membantahnya. Lagi-lagi Audi terlihat malu ketika dicecar pertanyaan mengenai laki-laki yang ia bawa ke acara Celine dan Stefan.

"Enggak cuman dekat aja. Bukaan apa-apa, udah yah," ucap Audi Marissa yang langsung masuk kedalam mobilnya itu.

Menurut informasi, Audi dan Anthony rupanya sudah berpacaran. Dalam akun media sosial instagram, Anthony sempat mengunggah foto mesranya berama Audi Marissa.

"Some relationships go through hell, real relationships get through it 'you're my favorite notification now'," tulis Anthony dalam unggahan fotonya tersebut.

Selama ini, tidak diketahui perjalanan kisah cinta Audi Marissa. Kehidupan cintanya pun tampak tertutup publik, dikarenakan kesibukannya berakting di beberapa sinetron stripping.

Hanya saja sederet laki-laki yang pernah menjadi kekasih hati Audi ialah Billy Davidson dan Rayn Wijaya. (*)

Berita ini dipublikasikan wartakota.co.id dengan Judul "Audi Marissa Gandeng Pacar Baru"