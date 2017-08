Ungkapan Perasaan Putri Engku Emran Saat Tahu Ayahnya Akan Nikah dengan Artis Indonesia

BANJARMASINPOST.CO.ID - Tinggal menghitung hari lagi, Laudya Cynthia Bella akan melepas masa lajangnya.

Artis yang akrab disapa Bella akan menikah dengan pria asal Malaysia bernama Engku Emran yang merupakan duda anak satu.

Putri cantik Engku Emran, Engku Aleesya, sendiri sudah berusia 8 tahun dan dikabarkan telah dekat dengan Laudya Cynthia Bella yang akan menjadi ibunya.

Mendengar kabar bahagia ayahnya akan menikahi Bella, anak Engku Emran memberikan reaksi mengejutkan.

Seolah ingin segera melihat kebahagiaan ayahnya, Engku Aleesya rupanya menyetujui jika Engku Emran dan Laudya Cynthia Bella menikah.

Hal itu tampak di akun Instagram Emran yang mengunggah foto kebersamaannya dengan sang anak disertai keterangan foto yang begitu manis.

Engku Emran memposting foto putrinya. (instagram via NOVA.id)

"Its a great feeling when you can tell your daughter is happy for you--Perasaan yang sangat luar biasa ketika kamu bisa memberitahu anak perempuanmu yang ikut bahagia denganmu," tulis Emran seperti dikutip Nova dari akun Instagram pribadinya.

Engku Emran dan anak perempuannya, Engku Aleesya. | instagram.com/iamkumbre

Laudya Cynthia Bella sendiri sudah membenarkan jika dirinya akan menikah di Malaysia, pada pertengahan September 2017 mendatang.

Namun sayangnya, pemain film Surga yang Tak Dirindukan itu masih enggan banyak berkomentar soal persiapan pernikahannya.

"Saya enggak bisa ngomong panjang lebar, karena yang namanya jodoh kan sebelum di meja ijab qabul, itu belum jodoh ya," tutur Laudya Cynthia Bella.

Well, semoga lancar ya Bella! (NOVA.id)