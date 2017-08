Penasaran Apa Saja yang Dilakukan Orang Terkaya Sedunia? Yuk Intip Kegiatan Harian Bill Gates

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pendiri Microsoft, Bill Gates memiliki kekayaan mencapai 90 miliar dollar AS. Pria yang dinobatkan menjadi orang terkaya sedunia versi majalah Forbes ini dalam 7 tahun terakhir.

Setelah melepas kepemimpinannya di Microsoft pada tahun 2006, Gates aktif dalam yayasan amal yang didirikannya Bill & Melinda Gates Foundation yang banyak bergerak dibidang penelitian dan kesehatan.

Aktivitas kesehariannya cukup sibuk dan bervariasi, karena ia juga sering terbang ke berbagai negara untuk meluncurkan inisiatif terbaru dari yayasannya.

Penasaran, seperti apa kegiatan rutin Gates sejak bangun tidur sampai malam hari?

Gates mengklaim sangat menyukai sereal Cocoa Puffs, tetapi sang istri Melinda pernah mengatakan dalam acara di Betsy Layne High Scool bahwa suaminya ini sering melewatkan waktu sarapan.

Jika tidak bepergian, Gates akan memulai harinya di rumahnya di Medina, kawasan perumahan elite Washington, AS. Berada di lahan seluas 6.131 meter persegi, kediaman keluarga Gates ini berisikan banyak hal dengan teknologi tinggi. Harga rumahnya saat ini ditaksir sekitar Rp 1,6 triliun.

Menurut harian New York Times, di tahun 2008 Gates rutin melakukan olahraga pagi di treadmil sambil menonton DVD seri tentang edukasi. Ia juga senang bermain tenis.

Gates tak pernah absen mengecek berita-berita utama di koran setiap pagi. Ia selalu membaca The New York Times, The Wall Street Journal, dan The Economist.

Menurut The Telegraph, jadwalnya akan dibagi-bagi dalam interval lima menit. Hal yang sama juga dilakukan pendiri Tesla dan SpaceX, Elon Musk. Setiap momen diperhitungkan dan direncanakan. Tidak ada waktu terbuang sia-sia.

Untuk menu makan siang, favorit Gates hanya satu, burger keju. Berulang kali ia selalu menjawab cheeseburger sebagai favoritnya.