Persoalan Tanah Uruk untuk Proyek Bandara Syamsuddin Noor Dilaporkan ke Polda Kalsel

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Masuknya tanah uruk dinilai ilegal ke proyek pengembangan Bandara Syamsudin Noor tidak hanya hangat mengundang perhatian di media sosial (medsos).

Malah, persoalan ini menggelinding ke ranah hukum dengan dilaporkannya ke Ditreskrimsus Polda Kalsel, Selasa (22/8/2017).



Sekitar pukul 14.00 Wita, warga Banjarbaru Badrul Ain Sanusi Al Afif yang juga Direktur BLHI Kalimantan mendatangi dan melapor ke Direskrimsus Polda Kalsel.



"Kami tadi melaporkan dan menjelaskan secara lisan perkara dugaan kuat terjadinya perbuatan melawan hukum, Tambang galian C. Terlapor pihak Angkasa Pura khususnya NKE sesuai surat kirim yang tertera nama perusahannya," tegas Badrul, Ketua Parlemen Jalanan.



Dasar laporan, sesuai Undang-undang (UU) Lingkungan, UU Minerba beserta Permen ESDM tentang perizinan ditambah UU Tata ruang beserta PERDA dan Perwali Banjarbaru.



Dikatakan Badrul, beberapa hari terakhir, tanah galian C di wilayah Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru dikeruk dan tanahnya disuplai untuk urug tanah proyek pengembangan Bandara Syamsudin Noor.



"Penambangan Galian C tidak diperbolehkan di Kota Banjarbaru berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Banjarbaru yang tertuang dalam Perda Tata Ruang dan Perda Penambangan Galian C dan tentunya juga berdasarkan aturan Perundang-undangan di atasnya, UU Pertambangan dan UU Pengelolaan Lingkungan Hidup serta aturan terkait lainnya. Ini wajib dihentikan sekarang," kata dia.

Data dibeberkan, aktivitas penambangan tanah uruk galian C di Kecamatan Cempaka yang tidak punya izin IUP dan diangkut via jalan publik menuju Proyek Bandara Syamsuddin Noor menggunakan kitiran surat jalan dari PT Angkasa Pura I dan dilakukan penumpukan galian C di lokasi proyek tersebut.



Semua hasil temuan, bahkan dia sebar viral di Facebook. Diketahui, jumlah lokasi pertambangan yang memiliki ijin resmi (legal) di Kalimantan Selatan sangatlah terbatas, yaitu satu lokasi di Kecamatan Karang Intan saja.

Faktanya, malah tidak mendatangkan tanah urug dari lokasi tersebut.