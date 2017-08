Real Madrid Teratas dari Selisih Gol di Klasemen Liga Spanyol

BANJARMASINPOST.CO.ID - Laga Levante kontra Villarreal dan Malaga melawan Eibar menutup pekan ketiga La Liga Spanyol 2017-2018.

Levante berhasil menundukkan lawannya 1-0 di kandang, sedang Malaga harus tumbang oleh tim tamu.

Dengan hasil tersebut, Levante dan Eibar bergabung dengan lima tim lain yang meraih poin penuh dan menempati posisi pertama sampai dengan ketujuh.

Tiga dari lima tim tersebut, antara lain Real Sociedad (3-2 vs Celta Vigo), Leganes (1-0 vs Deportivo Alaves), dan Valencia (1-0 vs Las Palmas).

Dua tim lain, Real Madrid dan Barcelona, berada dipuncak berkat keunggulan selisih gol.

Sehari sebelumnya, Real Madrid berhasil mengalahkan Deportivo La Coruna di Stadion Riazor dengan skor 3-0.

Sedang Barcelona menaklukkan Real Betis dengan skor 2-0.

