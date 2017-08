Anggunnya Wakil Kalsel Gunakan Kain Tenun Pagatan di Panggung Putri Pariwisata Indonesia

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Sejak beberapa waktu lalu wakil Banua, Gusti Rizka Sahridha Wardhani sudah mulai bertempur di karantina diajang Putri Pariwisata Indonesia (PPI) 2017.

Rabu (23/8/2014) sore ini, Icha sapaannya kembali mencoba memikat dewan juri dengan membawakan busana Kain Tenun Pagatan khas kabupaten Tanah Bumbu dimasa karantina.

"Kebetulan kita mendapat oleh oleh dari Bupati Tanbu Mardani Maming berupa kain tenun Pagatan dan kita tampilkan diajang itu," ujar Icha.

Icha pun tampak anggun menggunakan Kain Tenun Pagatan saat sesi penjurian dengan busana tertutup panjang berwara merah dipadu tenun warna putih dan jilbab berwarna merah muda.

"Mudah mudahan Icha bisa memberikan yang terbaik," kata dia.

Ada beberapa juri yang terlibat dalam kegiatan itu yakni Johnnie S dari pounder Eljohn, Dr Jacky Mussry dari CEO Mark plus inc, Musa W dari fashion stylist, Prita kemal G dan Mr. Bamby Aruan (Dosen London school Pubril Relation yang menilai Public speaking, Correta L. K dari Ketua yayasan Batik Indonesia, Tokoh etnik Nusantara, Esthy Reko A dari Deputi Bidang Pengembangan Pariwisata Indonesia.

Sebelumnya ujar Icha sesi penjurian juga dilakukan saat penilaian catwalk, national kostum dan pemilihan miss Coffee Indonesia dimana finalis Puteri Pariwisata Indonesia otomatis menjadi finalis miss coffee.

Juga ada pembekalan dari para pakar serta beberapa kunjungan seperti kementrian pariwisata dan badan terkait acara ini.

Sementara Grand Final sendiri bakal dilangsungkan pada 25 Agustus 2017 bertempat di Gedung Smesco Jakarta nanti.

Mahasiswi Jurusan Ilmu Komunikasi di Universitas Islam Kalimantan ini juga mengajak masyarakat Banua untuk mendukungnya agar terpilih sebagai Putri Pariwisata Indonesia putri favorit.

"Assalamualaikum. mohon dukungan pian berataan gasan wakil KALSEL supaya di vote untuk jd putri pariwisata indonesia favorite 2017," kata Icha.

Dukung Finalis Favorit lanjut Icha caranya melalui voting Via facebook dengan like foto di Facebook Fanpage EL JOHN Pageants Lalu mention atau share ke tiga orang teman kamu.

Kemudian via website buka www.putripariwisata.co.id/vote Lalu Klik tombol VOTE dibawah foto finalis

https://www.facebook.com/pg/ELJOHNPageants/photos/?tab=album&album_id=1996540080577870

"Ulun mohon vote bagian pian berataan. Vote bagian pian membantu ulun meharumkan banua. Terimakasih," kata Icha.

Juga like foto nomor 23 di Ig Eljohn_Pageants instagram.(*)

BIODATA:

Nama : Gusti Rizka Sahridha Wardhani

panggilan : Icha atau gustiicha

TTL : Banjarmasin 25 Desember 1993

Mahasiswi : Jurusan Ilmu Komunikasi di Universitas Islam Kalimantan ini.

Prestasi :

- Perwakilan Kalimantan Selatan di ajang Pemilihan Putri Bunga Tomohon, Sulawesi Utara Manado tahun 2010

- Galuh Banjar Kota Banjarmasin wakil V Banjarmasin Tahun 2011

- Juara 1 PUTERI IWAPI Banjarmasin, Tahun 2010

- 10 besar Miss celebrity SCTV region Kalimantan, Tahun 2010

- Smart Model Look by 8 Production, Tahun 2008

- Berperan sebagai kakak Annisa cherybelle dalam film layar lebar "love is you" jakarta 2012.

- Pelatih modeling anak kecil di sekolah model di Banjarmasin.