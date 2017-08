Mengaku dari Samarinda, Pekerja Salon Ini Digerebek Satpol PP dalam Keadaan Bugil

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Perempuan 27 tahun berinisial AS terkejut. Saat dalam kondisi tubuh tak berpakaian alias masih bugil, dia digerebek Tim Panda Satpol PP Banjarbaru, Rabu (23/8/2017) jelang sore.

Layanan 'plus' yang dilakukannya terbongkar. Selama ini, kedok salon tempatnya bekerja sebagai salon tata rias pengantin terbongkar.



Salon At Tin di Jalan Mistar Cokrokusomo Kelurahan Sungai Besar saat didatangi 10 anggota satpol PP.

Hasil pengintaian Tim Elang Satpol PP Banjarbaru, hasil informasi yang didapat dari masyarakat.



Mengaku asal Samarinda, Kalimantan Timur. As ngotot baru kali ini melayani tamu sampai telanjang. "Tamunya minta saya lepas pakaian, ya saya layani," kata dia.



Untuk tarif pelayanan, pijat saja Rp 125 ribu, kalau seumpama jadi 'gituan' tambah Rp 250 ribu. Jadi ya untuk plus Rp 400 ribu.



Asal dari Samarinda, pindah ke Banjarbaru. Kasatpol PP Banjarbaru Marhain Rahman melalui petugas penindak di lapangan Yanto hidayat membenarkan terkait diamankannya as dan aksi penggerebekan yang dilakukan tim Satpol PP Banjarbaru.



"Informasi dari masyarakat awalnya, lalu dikembangkan tim Elang yang terus intai lokasi, setelah pasti kebenaran infonya baru tim Panda bergerak gerebek. Salon berkedok salon rias pengantin, sudah dua tahun salon itu beroperasional," katanya.