Gara-gara Telanjang, Perempuan Ini Didenda Rp 1 Juta oleh Pengadilan Negeri Banjarbaru

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Sidang tipiring digelar untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pegawai salon AS digelar siang tadi di Pengadilan Negeri Banjarbaru.

Sidang berlangsung alot dan perdebatan panjang, karena pemilik salon ngotot bahwa pemilik merasa tidak bersalah.



Situasi yang memang alot Hakim meminta penambahan saksi perempuan dan undercover (saksi kunci) dari Anggota Satpol PP agar keterangan lebih kuat.



Setelah perdebatan hakim dan sempat diskors, kemudian diputuskan bersalah dan disanksi denda sebesar Rp 1 juta. Apabila denda tidak di bayar maka diganti kurungan tiga hari.

"Sidangnya alot banget," ucap petugas penindak di lapangan Satpol PP Banjarbaru Yanto hidayat saat hadiri persidangan, Kamis (24/8/2017).



Seperti diketahui, perempuan 27 tahun berinisial AS terkejut saat dalam kondisi tubuh masih bugil digerebek tim Panda Satpol PP Banjarbaru, Rabu (23/8/2017) sekitar pukul 14.00 Wita.

Layanan 'plus' yang dilakukannya terbongkar, selama ini salonnya hanya berkedok tata rias pengantin.



Salon At Tin di Jalan Mistar Cokrokusomo, Kelurahan Sungai Besar saat itu digerebek hasil pengintaian tim Elang Satpol PP Banjarbaru.



Mengaku asal Samarinda, Kalimantan Timur, AS ngotot baru kali ini melayani tamu sampai telanjang. "Tamunya minta saya lepas pakaian, ya saya layani," kata dia.