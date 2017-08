Malaysia Kembali Memancing Amarah Warga Indonesia dalam Gelaran SEA Games 2017, Ini Penyebabnya

BANJARMASINPOST.CO.ID - Malaysia kembali memancing kemarahan warga Indonesia. Hal itu terlihat di halaman resmi facebook SEA Games Kuala Lumpur 2017.

Menurut pantauan BPost Online Kamis (24/8/2017) pukul 20.20 Wita, cuma postingan mengenai kemenangan tim sepak bola Thailand atas Vietnam yang diposting.

Padahal, di saat yang sama timnas Indonesia U-22 telah meraih kemenangan atas Kamboja dan berhak melaju ke semi final.

Tidak hanya itu, kemenangan telak tim bulutangkis Indonesia mempermalukan tim Malaysia 3-0 juga tidak diposting.

Sontak, halaman tersebut dibanjiri komentar pedas dari warganet Indonesia.

Akun resmi SEA Games 2017

"Badminton malaysia kalah telak gak di post ??? Youuu malu yaa.... #ShameOnyoumalaysia," tulis akun Edy V'El.

"Wow Admin di sini nampak sangat benci sama indonesia.... badminton dan football Indonesia gak ada Update an nya... Well Done," tambah akun Princess Aisya.

Hal tersebut makin memperbanyak ulah Malaysia ke Indonesia selama gelaran Sea Games 2017, di antaranya saat Malaysia memasang Bendera Indonesia terbalik dan timnas Indonesia kehabisan makanan. (Banjarmasinpost.co.id/Amirul Yusuf)