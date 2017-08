Samsung Luncurkan Galaxy Note 8 dengan Layar Terbesar, Berkamera Ganda Paling Unik dan Serba Dual

President Mobile Communication Business Samsung, DJ Koh, meresmikan Galaxy Note 8, di New York, AS.

BANJARMASINPOST.CO.ID, NEW YORK - Perkembangan teknologi smartphone sangat pesat. Raksasa teknologi Korea Samsung secara resmi meluncurkan smartphone Galaxy Note 8. Peluncuran resmi Galaxy Note 8 dilakukan dalam sebuah acara yang digelar Samsung di Park Armory Avenue, New York, AS, Rabu (23/8/2017).

Galaxy Note 8 yang masuk ke dalam kategori phablet (smartphone dengan layar antara 5-7 inci) ini menjadi penerus lini Galaxy Note Samsung sebelumnya, yakni Galaxy Note 7.

CEO Samsung, DJ Koh di atas panggung acara peluncuran mengatakan, “Kami berada di sini karena Anda semua, passion Anda yang menjadi value kami, menjadi hadiah terbesar bagi kami agar bisa menembus batas.”

Samsung Galaxy Note 8 resmi meluncur di New York, AS, Rabu (23/8/2017) waktu setempat. (Oik Yusuf/kompas.com) ((Oik Yusuf/kompas.com))

Galaxy Note 8 pada dasarnya adalah Samsung Galaxy S8+ yang ukuran layarnya diperbesar, dengan penambahan fitur khas Galaxy Note, seperti pena digital S Pen dan aplikasi penunjang produktivitas.

Sementara Senior Vice President Product Strategy Samsung, Justin Denison mengatakan, Galaxy Note 8 menjadi seri Note dengan layar terbesar yang pernah dibuat oleh Samsung.

Galaxy Note 8 mengusung layar QHD Super AMOLED dengan ukuran 6,3 inci dengan ujung membulat. Walau ukuran layar Galaxy Note 8 lebih besar dari S8+, Galaxy Note 8 juga mengusung teknologi layar tanpa tepi alias Infinity Display, dengan rasio layar sinematik yang sama pula dengan S8+, yakni 18,5:9.

Dari segi hardware, Galaxy Note 8 tidak jauh berbeda dengan Galaxy S8+, yakni chipset Exynos 8895 (Asia) atau Snapdragon 835 (Eropa/AS).

Kamera ganda terunik

Fitur andalan utama Galaxy Note 8 adalah kamera ganda di bagian belakang. Galaxy Note 8 menjadi debut Samsung dalam mengenalkan teknologi kamera ganda di smartphone-nya, setelah vendor smartphone lain lebih dulu melakukannya.

Namun, walau masuk ke persaingan smartphone kamera ganda belakangan, Samsung menghadirkan dual camera terunik yang belum dimiliki vendor lain.