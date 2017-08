2.000 KTP El Palangkaraya Belum Tercetak, Dewan Kalteng Minta Penjelasan Disdukcapil

BANJARMASINPOST.CO.ID, PALANGKARAYA - Sejumlah anggota DPRD Kalimantan Tengah, Jumat (25/8/2017) boyongan mendatangi Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemko Palangkaraya.

Kedatangan sejumlah anggota DPRD Kalimantan Tengah tersebut untuk mendapatkan penjelasan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemko Palangkaraya terkait pembuatan KTP yang belum juga tuntas hingga bertahun-tahun.

Salah satu Anggota DPRD Kalteng, Faridawati Darland Atjeh, dalam pertemuan tersebut mengatakan, pihaknya perlu mendapatkan penjelasan dari Disdukcapil hingga banyak sekali perekaman KTP yang gagal sehingga ribuan KTP tidak tercetak.

"Ini yang perlu kami dapatkan penjelasan dari kantor Disdukcapil, karena masyarakat yang mengeluhkan soal pelayanan di Disducapil banyak sekali, di inbox FB saya saja tadi malam sudah mencapai ratusan orang,"ujarnya.

Tentu sebut dia , hal ini sangat menyedihkan sekali, warga harus berulang kali datang ke Kantor Disdukcapil untuk melakukan perekaman dan KTP belum bisa diambil hingga tahunan.

Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemko Palangkaraya, Zulhikmah Rafik, mengakui, saat ini memang ada hampir 2000 KTP belum tercetak, karena keterbatasan peralatan dan kendala lainnya.

Namun sebut dia, sudah berbagai upaya dilakukan seperti sosialisasi melalui media cetak dan elektronik, jemput bola (jebol) yang langsung dilakukan ke lapangan dan terus melakukan inovasi pelayanan.

Bahkan, sebut Mantan Camat Pahandut Palangkaraya ini, program terakhir Disdukcapil yakni membuka pelayanan tri in one atau 3 in 1 yakni dengan melakukan pengurusan kartu keluarga, akta perkawinan dan surat keterangan /KTP El."Program lainnya juga melalui my life chat,"ujarnya lagi. (*)