BSM Dapat Penghargaan di WOW Service Day 2017

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Pada 2017 ini, MarkPlus Inc kembali menyelenggarakan acara WOW Service Day 2017 dengan tema Service Power: Frim WOW to NOW: Beyond Pelayanan Prima di Era Marketing 4.0.

Acara ini sebagai ajakan bagi pelaku pelayanan untuk bergerak melampaui pelayanan prima yang selama ini didengungkan.

Di era Marketing 4.0 dengan pelanggan yang semakin digital, penyedia pelayanan wajib menjalankan 5S yang membuat service semakin powerful

Acara ini merupakan acara tahunan yang merupakan Pestanya Orang Service yang diselenggarakan di 17 kota utama di Indonesia.

Di Banjarmasin, pada acara penganugerahan penghargaan tersebut Bank Syariah Mandiri Area Banjarmasin mendapatkan Gold Champion of Banjarmasin WOW Service Excellence Award 2017 untuk kategori Conventional Bank (Syariah).

Penghargaan diterima oleh Arie Darma Permana, Area Manager BSM Banjarmasin.

Dalam rangkaian WOW Service Day 2017, MarkPlus Inc bekerjasama dengan MarkPlus Insight telah menyelenggarakan survei Service Excellence dengan adaptasi terhadap konsep WOW Marketing untuk sektor Banking di berbagai kota di Indonesia.