Jangan Lewatkan Promo HUT Three Lights

Three Lights Cafe & Resto

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Three Lights Cafe & Resto kini genap berusia 5 tahun. Pada ulang tahun kali ini, ada beberapa promo menarik yang tidak boleh Anda lewatkan.

Apa saja promo diberikan Three Lights Cafe & Resto yang berlokasi di Jalan Raya Banjar Indah nomor 15, sebelah Indomaret Banjar Indah, Banjarmasin, tersebut? Penasaran? yuk raih kesempatannya.

Yanto, Owner Three Lights, mengatakan, dalam rangka memeringati ulang tahun Three Lights Cafe yang ke-5 dapatkan give away free 1 box Korean choux untuk 5 orang yang beruntung.

Kemudian setiap pembelian 1 box macaron isi 5 pieces dengan harga Rp70 ribu dapatnya 6 pieces. Pembelian 5 slice Japanese cheese cake dapat free 1 slice.

Dapatkan juga harga special setiap pembelian mini Hokaido baked cheese tart dari harga Rp75 ribu/box menjadi Rp55 ribu/box, berlaku dari tanggal 26 sampai 28 Agustus ini.

Anda ingin merasakan kelezatannya? Hubungi whatsapp Threelights di 0853-4843-8866.