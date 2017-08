138 Motor Kustom Hadir di Suryanation Motorland Lapangan Murdjani

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Setelah sukses mendatangkan ribuan pecinta custom culture di Tanah Sumatera dan Jawa, hari ini, Sabtu (26/8/2017) Suryanation Motorland hadir dan mengguncang tanah Borneo tepatnya di Lapangan DR Murdjani Banjarbaru, Kalimantan Selatan.

Kehadiran Suryanation Motorland ini merupakan pertama kalinya di Pulau Kalimantan sejak dimulai 2015 lalu.

Dalam Suryanation Motorland di Kalimantan Selatan ini sendiri menjadi jumlah peserta custom culture terbanyak dari empat kota besar sebelumnya.

Total ada 138 peserta kompetisi custom culture. Mereka terdiri dari builder asal Kalsel, Kalteng, Kaltim, hingga Kalbar.

"Kami menerima banyak sekali permintaan untuk menghadiri event Suryanation Motorland di sini dan tahun ini kami memutuskan untuk menghadirkan seri ke lima Suryanation Motorland 2017 di Banjarmasin ini. Kami ingin mengajak builder lokal asal Kalimantan untuk turut menunjukkan Karta mereka di ajang ini," jelas Brand Manager Surya PT Gudang Garam Tbk, Ari Kusumo Wibowo.

Suryanation Motorland sendiri menghadirkan custom bike Competition beberapa kelas yaitu street cub, cafe racer, Scrambler, Chopper, sport ffa, matic custom, free for all dan juga exhibition Class.

Dalam custom bike sendiri dihadirkan tiga juri profesional yaitu Bimo Hendrawan, Tommy Dwi Djatmiko, dan Lulur Wahyudi. Ketiganya akan menentukan pemenang dari setiap kelas dan juga mencari pemenang best of the best dari Banjarmasin.

Pemenang nantinya akan bersaing kembali dalam Big Bang Suryanation Motorland di Surabaya, November mendatang.

Selain custom bike Competition juga ada pinstripe battle dan stunt ride competition yang akan dinilai oleh Rio Bronx dari Bronx Kustom Painting dan juga freestyler profesional, Reza SS.

Selain itu di penghujung acara juga ada BIP Band yang menghibur pengunjung Suryanation Motorland.