Hansamu Masih Pertanyakan Kartu Kuning yang Dia Dapat Saat Melawan Kamboja

BANJARMASINPOST.CO.ID - Hansamu Yama masih mempertanyakan kartu kuning yang dia dapat saat timnas sepakbola Indonesia U-22 melawan Kamboja U-22 di gelaran Sea Games 2017 di Malaysia.

Kapten timnas U-22 ini memposting video di akun instagramnya @hannsamuyama insiden yang menyebabkan dia di kartu kuning, Jumat(25/8/2017) malam.

"Salah? dari situlah (dapat kartu kuning) saya mulai agak terpancing, bagaimana tidak terpancing (emosi saya), misal kita tidak berbuat apa-apa lalu mendapat balasan yang tidak setimpal," tulisnya di caption video tersebut.

Di video tersebut memperlihatkan kepala pemain Indonesia Marinus Wanewar didorong oleh pemain Kamboja, sontak hal tersebut menimbulkan keributan.

Hansamu mengaku dirinya mendorong pemain lawan, hanya untuk memisah pemain yang terlibat keributan. Namun wasit berkehendak lain, wasit malah memberi kartu kuning kepada pemain yang juga membela klub Barito Putera ini.

Postingan tersebut telah dikomentari lebih dari 2000 komentar, yang didominasi dukungan kepada Hansamu dan Timnas Indonesia U-22.

"Be a positive capt.. Kamu tetap bs semangatin timmu... Kalau kita bisa kalahkan malaysia dan lolos ke final capt bisa tampil di final dan memiliki tenaga lebih!!!," tulis akun randyharyjo.

"We still proud of you @hannsamuyama tetaplah berjuang untuk mengibarkan sang saka di kancah asia tenggara," tulis akun lurun_rv.

Hansamu mengklarifikasi peristiwa tersebut karena tidak ingin fans setia timnas U-22 berpikiran negatif tentang dirinya. Apalagi posisinya sebagai kapten yang sudah seharusnya bersikap mengayomi.

Hansamu terpaksa tidak bisa membela saat Indonesia melawan tuan rumah Malaysia di semifinal karena akumulasi kartu kuning. Dia pun turut meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia atas insiden yang terjadi.

Di semifinal nanti, Sabtu (26/8/2017), Indonesia akan melawan Malaysia di Stadion Bukit Jalil, Kuala Lumpur, Malaysia, pukul 19.45 WIB dan akan disiarkan langsung oleh stasiun tv swasta Indonesia. (Amirul Yusuf)