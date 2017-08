Tiket Masuk Nonton Laga Dua Timnas Ini Pun Langsung Ludes

BANJARMASINPOST.CO.ID - Dipastikan, laga timnas U-22 Indonesia melawan Malaysia di babak semifinal SEA Games 2017 berlangsung penuh keseruan, Sabtu (26/8/2017) malam ini.

Indikatornya adalah suporter kedua tim telah melahap habis tiket menonton laga tersebut. Dibuka siang hari, tiket masuk pertandingan semifinal Indonesia VS Malaysia sudah habis terjual, Jumat (25/8/2017) malam.

Padahal penitia penyelenggara telah menyediakan 70.000 tiket untuk suporter kedua tim.

Rinciannya adalah 60.000 tiket untuk suporter Malaysia dan 10.000 untuk suporter Indonesia.

Para suporter kini beramai-ramai mengeluh di media sosial karena kehabisan tiket.

Mereka juga mencari-cari, barangkali ada yang menjual tiket pertandingan secara online.

@YayangNovia, "Tawaqal aja yaa yg kehabisan tiket bola indonesia-malaysia."

@alanleyy_, "Nak tengok malaysia vs indonesia tapi tiket takde haha."

@y4minhy, "Ada sesiapa jual tiket malaysia vs indonesia? If ada i nak one tix."

@NatashaAsri1, "Mencari tiket Semi untuk Malaysia vs Indonesia esok!"