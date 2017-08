Mau Jadi Hafiz Cepat Hafal Alquran? Ternyata Ini Fasilitas Alquran yang Khusus bagi Penghafalnya

BANJARMASINPOST.CO.ID -Yayasan Darul Quran memfasilitasi para penghafal Alquran dengan sebuah Alquran khusus.

"Alquran ini khusus bagi para penghafal quran, semua dipermudah untuk menghafal Alquran," ujar Eron Azhari, Penanggung Jawab PPPA Darul Quran Bandung, Car Free Day, Minggu (27/8/2017).

Alquran khusus tersebut berwarna merah pada sampulnya dengan tulisan PPPA Daarul Quran.

Setiap halamannya, terdapat sebuah blok berwarna biru dan dan blok berwarna transparan.

Blok tersebut sebagai tanda untuk menghafal per periode (per hari atau per minggu) sesuai keinginan pemilik.

Selain itu di samping kolom yang berisi ayat-ayat alquran tersebut terdapat kolom nilai dan kolom pembatas untuk mempermudah kegiatan menghafal Alquran.

Dibawah kolom yang berisi ayat Alquran terdapat kata kunci hafalan, serta ayat yang mirip dengan ayat pada kolom hafalan.

Alquran khusus penghafal Alquran adalah satu diantara fasilitas yang didapat dari program menghafal Alquran.

Program menghafal Alquran dari Yayasan Daarul Tahfizh diantaranya Tahfiz Family (keluarga), Tahfiz Community (Komunitas), Tahfiz Coorperate (Perusahaan) dan Tahfiz Preneur (Pengusaha).

Fasilitas yang didapat adalah CD Murottal, buku panduan metode Al-Qosimi, Quran Hafalan, sertifikat, mentor tahfizh, ujian tahfizh, buku setoran hafalan, seragam, hadiah bagi yang berprestasi.

Kantor Daarul Quran Bandung berada di Jalan PU Pengairan nomor 8 Cipamokolan, Rancasari, Bandung Timur.

