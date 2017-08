Raih Predikat Best of The Best di Yusfi Cup, Karateka Ini Sebut Berkat Kerja Keras

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Hasil gemilang diperoleh karateka Yuspi Karate Club Banjarbaru, Wisnu Kuncoro Adji yang tampil pada Kejuaraan Yusfi Cup 2017 dilaksanakan di Banjarbaru, Minggu (27/8/2017).

Tampil pada kelas minus 55 kilogram, murid kelas X SMAN 1 Banjarbaru tersebut langsung merebut dua gelar. Selain sebagai juara kelas minus 55 kilogram, putra tertua dari tiga bersaudara pasangan Gunawan dan Rusmiati tersebut juga meraih predikat best of the best di kejuaraan yang diikuti karateka terbaik se Kalsel dan Kalteng tersebut.

Wisnu menjadi juara setelah di babak final mengalahkan Muhtar, teman setimnya di YKC Banjarbaru. Untuk predikat best of the best, Wisnu berhasil mengalahkan karateka perwakilan Federasi Karatedo Indonesi (Forki) Sampit, Kotawaringi Timur, Kalteng.

Wisnu mengatakan, keberhasilannya meraih gelar juara berkat latihan keras, doa, termasuk dari orangtua.

Ketua panitia pelaksana, Yuspiansyah mengatakan, kejuraan tersebut diikuti 212 peserta berasal dari 11 klub karate yang ada di Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur.

Yusfi mengatakan, kejuaraan tersebut dilaksanakan sebagai ajang silaturahmi sesama klub karate yang ada di Kalimantan sekaligus menjadi ajang uji mental karateka.

Dikatakannya, untuk best of the best Cadet putra dan putri diperoleh Rama KFC dan putri Cadet YENI FORKI Sampit.

Sementara, atlet favorit putri diperoleh Cantik Meza Salsabila dan atlet favorit putra diperoleh Muhammad Fakh.