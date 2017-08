Tunggakan Rp 24 Miliar, Pemilik Hotel di Jeddah Laporkan First Travel ke Bareskrim

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - First Travel dinyatakan telah menunggak Rp 24 miliar. Penyedia hotel di Jeddah, Arab Saudi untuk First Travel, Ahmad Saber, mengambil langkah melaporkan First Travel ke Bareskrim Polri.

Melalui kuasa hukumnya, Turaji, pemilik Hotel Dyar Al Manasik itu menegaskan, tunggakan pembayaran First Travel mencapai Rp 24 miliar.

Tunggakan pembayaran hotel ini tercatat sejak Maret 2017 lalu.

Kecurigaan kliennya ini diketahui usai bulan Ramadan lalu atau sekitar Juni 2017.

Berikut cuplikan pernyataan kuasa hukum Ahmad Saber, Turaji saat melapor di Bareskrim Polri, Jakarta Pusat, Jumat (25/8/2017).

Simak tayangan videonya. (kompas tv)