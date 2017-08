Sopir Taksi Blue Bird Marahi Bule Pakai Bahasa Indonesia Campur Inggris, Bikin Geli

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Video seorang sopir taksi Blue Bird marah-marah kepada seorang pria warga negara asing viral di media sosial.

Diduga, kemarahan pengemudi taksi kepada bule tersebut akibat insiden kedua kendaraan. Bagian depan kendaraan mobil milik pengemudi taksi terlihat robek dan berlubang. Belum diketahui pasti detail peristiwa yang melibatkan dua mobil tersebut.

WNA tersebut diketahui mengendarai mobil dengan plat nomor salah satu kedutaan besar negara sahabat.

Dalam video, sopir taksi itu memaki-maki bule dengan bahasa Indonesia yang bercampur dengan bahasa Inggris ala kadarnya.

Alhasil, kemarahan sopir taksi itu justru mengundang gelak tawa.

Sopir tersebut mengatakan bahwa dirinya tidak takut dengan pria bule itu. Apalagi berada di Indonesia, bukan Amerika Serikat.

"Emang gw takut sama lo, ini Indonesia you know, think, think, think," ujar sopir taksi tersebut.

"Ini Indonesia, bukan bule, bukan Amerika. Ini Indonesia," lanjut sopir itu kepada bule yang terlihat sibuk dengan teleponnya.

Sopir taksi juga meminta kepada bule itu untuk mengganti kerusakan mobilnya. Terlihat di video kerusakan mobil taksi itu ada dibagi bemper depan.

"You mesti ganti, itu depan (bemper bolong), you mesti ganti, this one Indonesia," katanya.