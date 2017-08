Wow! Ternyata Bebe Rexha Kepincut Kuliner Gado-gado

BANJARMASINPOST.CO.ID - SUDAH 10 tahun lamanya pencipta lagu dan penyanyi Bebe Rexha (27) berkarya dalam industri musik. Dalam bekerja, ia selalu ingin menunjukkan siapa dirinya sebenarnya, tanpa berpura-pura.

“Orang-orang bilang, ‘Oh My God, you’re so nice.’ (In fact) They think I’m like a b*tch,” ungkap Bebe Rexha dijumpai di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, baru-baru ini.

Pelantun “The Way I Are (Dance with Somebody)” ini juga mengatakan bahwa ia ingin selalu bersikap profesional dalam berkarier.

“Saya tumbuh dengan ibu yang sangat kuat di New York (AS). Saya tumbuh di industri yang didominasi pria dan, bagi saya, ketika saya bekerja di studio dan saya berkata, ‘Hai,’ (dengan pura-pura), para pria akan memanfaatkan saya,” tutur Bebe Rexha.



Bebe Rexha mengaku senang berkunjung ke Indonesia untuk pertama kalinya, dalam perayaan hari jadi sebuah stasiun televisi swasta.

Bebe mengatakan Indonesia sangatlah indah dan memiliki beragam makanan, yang membuatnya tidak risih untuk kembali berkunjung di masa mendatang.

“Indonesia sangat indah dan juga ramah. Aku senang di sini pun makanannya enak-enak,” tuturnya.

Bebe hanya berada di Jakarta sekitar tiga hari. Pada Jumat (25/8) dia harus kembali pulang ke Amerika Serikat. Akan tetapi, ia sempat mencicipi kuliner khas Indonesia, yakni gado-gado yang membuatnya rindu akan Indonesia.

“Makanan favoritku di Indonesia itu gado-gado! So delicious,” ucapnya seraya tertawa.

Kecintaannya terhadap gado-gado dikarenakan pola makan Bebe yang begitu sehat. Sehingga, ketika menemukan makanan berisikan sayuran dan nikmat, dia mengungkapkan cita rasa makanan khas Indonesia itu.

“Aku memang bukan vegetarian, tapi pola hidup yang sehat. Enak sekali gado-gado, dan saat siang saya makan itu,” ungkapnya. (kompas.com/dtc)

